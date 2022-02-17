Приговор бывшему заместителю министра культуры Удмуртии остался в силе

При передаче второй части взятки чиновника взяли с поличным Фото: Архив КП

Верховный суд рассмотрел апелляцию по делу бывшего замминистра культуры Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд подтвердил законность осуждения чиновника. Напомним, он требовал взятки от подрядчика, который поставлял кресла в театр кукол. Чиновник попросил 280 тысяч рублей, а взамен обещал способствовать исполнению и продлению сроков договора.

Сначала он получил половину суммы, а при передаче второй части его поймали с поличным. Бывший замминистра частично признал вину и раскаялся. Однако подал апелляцию, что приговор вынесли незаконно, необоснованно и с нарушениями.

В приговор внесли незначительные изменения. Он вступил в законную силу.

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