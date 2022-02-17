Водоснабжение в Балезинском районе Удмуртии восстановят к 11:00

В школах дети занимаются по сокращенному расписанию
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Балезинском районе ведутся аварийно-восстановительные работы, чтобы вернуть водоснабжение. Об этом сообщает администрация района.
Там уточнили, что в поселке Балезино затопило машинное отделение на станции второго подъема. Четыре населенных пункта из-за этого остались без холодной воды. На устранении работает бригада из десяти человек. В 11:00 планируют устранить последствия. Котельные работают в штатном режиме.
В образовательных организациях сократили расписание. Детские сады не принимают воспитанников.
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