Ижевск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 6:11

Водоснабжение в Балезинском районе Удмуртии восстановят к 11:00

Детские сады не принимают детей
Анастасия Захарова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В школах дети занимаются по сокращенному расписанию

В школах дети занимаются по сокращенному расписанию

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Балезинском районе ведутся аварийно-восстановительные работы, чтобы вернуть водоснабжение. Об этом сообщает администрация района.

Там уточнили, что в поселке Балезино затопило машинное отделение на станции второго подъема. Четыре населенных пункта из-за этого остались без холодной воды. На устранении работает бригада из десяти человек. В 11:00 планируют устранить последствия. Котельные работают в штатном режиме.

В образовательных организациях сократили расписание. Детские сады не принимают воспитанников.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Приговор бывшему заместителю министра культуры Удмуртии остался в силе

17-летнюю жительницу Ижевска задержали при попытке сбыта наркотических веществ в крупном размере

Снижение заболеваемости коронавирусом в Удмуртии прогнозируют на середину марта