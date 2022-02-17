Водитель «DaewooNexia» сбил 10-летнюю девочку на улице Ленина в Ижевске

ДТП произошло на нерегулируемом переходе. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе произошло по ул. Ленина около дома №140а. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

43-летний мужчина ехал на «DaewooNexia». В этот момент по пешеходному переходу шла 10-летняя девочка. Машина ее сбила, она получила травмы.

Авария произошла накануне, 16 февраля, около 8 утра.

ГИБДД напоминает, что водители обязаны уступить дорогу. А пешеходам стоит оценить дорожную обстановку перед тем, как переходить дорогу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сведения об автомобилях, припаркованных вдоль дорог в Ижевске, начнут передавать в ГИБДД

Уборка снега пройдет на улицах Мужвайской, Пастухова, Барышникова и других в ближайшие дни

Крупнейший медиахолдинг Удмуртии объявил о масштабном ребрендинге