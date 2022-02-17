Сведения об автомобилях, припаркованных вдоль дорог в Ижевске, начнут передавать в ГИБДД

Водители автобусов будут сообщать о нарушителях в ГИБДД Фото: Эдуард КАРИПОВ

АО «ИПОПАТ» начнет передавать в ГИБДД сведения об автомобилях, припаркованных вдоль дорог с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В сообщении отмечается, что машины мешают уборке снега и движению общественного транспорта. Водители автобусов теперь будут фиксировать нарушения и передавать в ГИБДД.

Самыми проблемными участками считаются ул. Советская, ул. Пушкинская, ул. Удмуртская, ул. Ленина и другие.

Нарушение правил стоянки влечет штраф 500 рублей и эвакуацию автомобиля. Также нужно будет оплатить услуги по перевозке и хранению транспорта — в среднем 2500 рублей.

Парковаться нельзя в следующих случаях:

— на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними;

— на проезжей части вблизи опасных поворотов;

— на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части;

— ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, обозначенных разметкой, а при ее отсутствии - от указателя места остановки;

— в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств или создаст помехи для движения пешеходов.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, где в ближайшие дни почистят снег. Водителей просят не парковаться на этих участках https://www.izh.kp.ru/online/news/4632902/.

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