Житель Санкт-Петербурга, усыновленный американцами, вернулся в Россию

Алекс всегда чувствовал себя русским. Фото: RT

35-летний Алекс Пик из США прожил 20 лет в США, но сейчас вернулся на родину. Фильм о нем сняли на Russia Today (18+).

Алекс родился в Санкт-Петербурге. Вместе с братом он попал в детдом, откуда их усыновила пара из США. Но Алекс чувствовал себя русским и всю жизнь мечтал вернуться домой. Он обратился в RT с просьбой помочь ему. С помощью российских журналистов Алекс получил документы и вылетел в Москву.

Мужчина устроился репетитором английского языка. А потом съездил в родной город. Там он узнал, что его матери уже нет в живых.

Алекс обязательно сходит на встречу выпускников в свой прежний детский дом. А еще мужчина мечтает работать в авиастроительной корпорации.

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