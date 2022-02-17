Минстрой Удмуртии выдал разрешение на строительство 17-этажного дома на улице Чехова в Ижевске

Дом построят на территории Восточного поселка. Фото: страница Ришата Ибрагимова в Facebook

Ришат Ибрагимов, и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии, рассказал, что застройщик получил разрешение на строительство на улице Чехова в Ижевске. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook.

И.о. министра не стал скрывать своего разочарования от такого решения.

«А в этом будущем доме я не знаю, кто отважится купить квартиру. Какой у него будет вид из окна? Где ближайшая школа или детский сад?» — задается вопросами Ришат Ибрагимов.

Однако оснований для отказа не было, потому что застройщик представил все необходимые документы.

Территория относится к зоне многоквартирной жилой застройки высокой этажности. Площадь участка для строительства — 2,7 тыс. кв. м. Там появится 17-этажный односекционный дом на 141 квартиру.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Крупнейший медиахолдинг Удмуртии объявил о масштабном ребрендинге

Сведения об автомобилях, припаркованных вдоль дорог в Ижевске, начнут передавать в ГИБДД

Уборка снега пройдет в Ижевске на улицах Мужвайской, Пастухова, Барышникова и других