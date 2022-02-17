Аптечного грабителя задержали в Ижевске

Мужчина ограбил две аптеки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В городе задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в грабежах из двух аптек в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

В июне 2021 года подозреваемый заходил в аптеки и просил дорогие лекарства. Потом отвлекал внимание просьбой показать другие препараты и похищал товар с прилавка. Добычу он продавал на улице. Так мужчина ограбил две аптеки. Сумма ущерба составила 4,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Чтобы возместить ущерб, у подозреваемого изъяли имущество. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.

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