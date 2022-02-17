Как вырастить здоровую рассаду: советы кандидата сельскохозяйственных наук Ижевской ГСХА

Готовимся к открытию дачного сезона
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стоит ли смотреть на лунный календарь?
Почему важно не болеть и быть в хорошем настроении при высадке?
Какая температура должна быть в квартире с рассадой?
Как и чем обрабатывать рассаду?
Когда нужно досвечивать ее? А подкармливать?
И как правильно проводить пикировку перца и томатов?
Разобраться во всех тонкостях выращивания рассады нам помогла Иванова Татьяна Евгеньевна, канд.с.-х. наук, доцент кафедры плодоовощеводства и защиты растений ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, в эфире радио «КП»–Ижевск» (12+, 107,6 FM).
Послушать можно по ссылке.
Иванова Татьяна Евгеньевна в студии радио
Фото: Амир Закиров
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