Как вырастить здоровую рассаду: советы кандидата сельскохозяйственных наук Ижевской ГСХА

Готовимся к открытию дачного сезона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоит ли смотреть на лунный календарь?

Почему важно не болеть и быть в хорошем настроении при высадке?

Какая температура должна быть в квартире с рассадой?

Как и чем обрабатывать рассаду?

Когда нужно досвечивать ее? А подкармливать?

И как правильно проводить пикировку перца и томатов?

Разобраться во всех тонкостях выращивания рассады нам помогла Иванова Татьяна Евгеньевна, канд.с.-х. наук, доцент кафедры плодоовощеводства и защиты растений ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, в эфире радио «КП»–Ижевск» (12+, 107,6 FM).

Послушать можно по ссылке.

Иванова Татьяна Евгеньевна в студии радио Фото: Амир Закиров

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