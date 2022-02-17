Школу на Берша построили в Ижевске

Школу давно ждут в микрорайоне. Фото: пресс-служба Ижевска

В Ижевске закончилось строительство школы на улице Берша. Об этом сообщает пресс-служба города.

Госстройнадзор начнет проверять объект 22 февраля. Процедура займет 20 дней. В марте объект планируют ввести в эксплуатацию.

Оборудование дозакупят до 10 мая. Также идет подготовка к лицензированию школы и подбирается персонал. Кадры наберут до 1 июля.

В этом году в школе сформируют 8 первых классов. Ребят, которые пошли в школу в прошлом году, переведут в новое здание. Всего таких классов 12, они учатся по разным школам Устиновского района.

До 31 марта идет прием заявлений от родителей 2-8 и 10 классов в новую школу.

«Заявленная ранее дата открытия школы остается неизменной – 1 сентября 2022 года. Все усилия профильных структурных подразделений сегодня направлены на решение этой задачи. Школа на Берша – приоритетный объект для города, его ждут сотни детей и их родителей», — прокомментировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

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