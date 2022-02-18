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Общество18 февраля 2022 2:35

Погода в Ижевске на 18 февраля: небольшой снег и до -5 °С

Рассказываем о погоде на день
Шутова Ирина
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Будьте внимательны на дорогах. Фото: pixabay.com

Будьте внимательны на дорогах. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается местами небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Температура воздуха днем составит -3 …-5 °С. Ветер южный 9-14 м/с.

Ночью столбик термометра опустится от -8 до -10 °С и небольшой снег.

На дорогах заносы и снежные накаты.

Хорошего вам дня!

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