Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил отменить QR-коды с 19 февраля

QR-коды могут отменить в Ижевске Фото: Амир Закиров

QR-коды при посещении общественных мест отменят в Удмуртии с 19 февраля. Такое предложение высказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Он отметил, что новая волна коронавируса беспрецедентная с точки зрения заболевших, однако она гораздо легче по количествам госпитализаций и тяжелых форм заболевания.

«Новый штамм рвет все шаблоны, протоколы лечения и так далее. Поэтому я попрошу председателя правительства сегодня же сформировать поручение. Там целый набор ограничений, которые в данный момент нужно пересмотреть, а некоторые просто снять. И QR-коды для посещения общественных мест, конечно, нужно отменять», — прокомментировал Александр Бречалов.

Напомним, новые антиковидные меры ввели в Удмуртии осенью из-за роста числа заболевших.

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