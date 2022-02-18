Первый за 30 лет ремонт в одной из районных больниц Удмуртии завершается

Фото: Минздрав Удмуртии

Подходит к концу ремонт в Вавожской районной больнице. Его удалось провести в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщает Минздрав УР.

Исполняющий обязанности главного врача Вавожской РБ Валерий Савельев рассказал, что ремонт приемного отделения и дневного стационара завершится уже на днях. В больнице отремонтировали водопровод, отопление, освещение, пожарную сигнализацию, были заменены все окна и двери, а также приобретена новая мебель.Сейчас завершается подготовка стен и потолка.

В приемном отделении будут подготовлены кабинет врача, процедурный кабинет, противошоковая палата и палата для санобработки. В отремонтированном дневном стационаре врачи смогут оказать помощь одновременно 30-ти пациентам.

Во время своего визита в Вавожский район Заместитель Председателя Правительства Удмуртии Эльвира Пинчук смогла лично оценить ход ремонта в больнице. Она отметила, что Вавожская больница не подвергалась ремонту порядка тридцати лет, но за последние два года произошли существенные изменения и было видно, что ремонтные работы, идут полным ходом и эта работы будут продолжены. В будущем в медицинском учреждении будут отремонтированы терапевтическое отделение и поликлиника.

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