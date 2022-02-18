Вывозить снег из частного сектора Первомайского и Ленинского районов начнут на следующей неделе

фото: архив КП

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев провел прямой эфир в своих социальных сетях в рамках проекта «Открытый разговор». Он сообщил, что за последнюю неделю поступило около двух тысяч вопросов от жителей города по поводу уборки снега.

Много просьб поступает и от жителей частного сектора.

На следующей неделе планируется снегоуборка частных территорий Первомайского и Ленинского района, а также расчистка водопропускных труб и водоотводных канав. Такие мероприятия проводятся ежегодно, для того, чтобы не допустить паводков и подтоплений участков жилых домов.

Пока, очистить все районы частного сектора не представляется возможным, так как данные работы не включены в муниципальный контракт. Более того, единственный в Ижевске снегоприемный пункт, находящийся на ул. Пойма, уже заполнен на 80%.

Напоминаем, о том, куда подавать обращение, чтобы городские службы убрали снег, «Комсомолка» рассказывала здесь.

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