Гороскоп на 19 января: Стрельцов ждет философская беседа с таксистом, а Девы влюбятся в пожилого человека

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ОВЕН

Близкого человека ожидает переезд. Для вас это станет ударом и, вместо того, чтобы ему помочь, вы начнете без конца выяснять отношения. Притормозите и задумайтесь, кому в этой ситуации тяжелее. Не стоит поддаваться своим эгоистичным порывам.

ТЕЛЕЦ

Ваш друг начнет испытывать к вам нечто большое. Начнется задаривание комплиментами и подарками. Но, хоть вы и цените своего друга, ответить взаимностью не сможете.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы наконец-то откроете глаза и поймете, что тот, кто рядом с вами – манипулятор. Он не любит вас, а вы продолжаете бегать за человеком и просить остаться в вашей жизни. Следует подумать прежде всего о себе. Эти отношения и дальше будут причинять вам только боль. Так зачем вы с ним?

РАК

Вы преисполнитесь в своем просветлении. К маленьким неприятностям вы стали относиться как к опыту и урокам. Это правильно. Совсем скоро вас ждет светлая полоса.

ЛЕВ

Дела с финансами идут не очень хорошо. Вы пытаетесь найти себя, меняя работу одну за другой. Но вы можете позволить себе продолжать заниматься неприбыльным делом, ведь вас обеспечивает семья.

ДЕВА

Вы влюбитесь в человека на 10 лет старше себя. Хоть ваша любовь искренняя, предмет обожания испытывает совсем другие эмоции. Эти отношения не протянут долго, но оставят яркий след в жизни.

ВЕСЫ

Дерзость и чувство превосходства так и прут из Весов. На самом деле это даже хорошо, потому что окружающие стали частенько пользоваться вашей мягкостью. Стоит напомнить себе и другим, как на самом деле нужно с вами обращаться.

СКОРПИОН

У Скорпионов возможен конфликт с коллегами. Обсуждать это с другими не стоит. Сплетни распространятся по всему офису.

СТРЕЛЕЦ

У вас выйдет увлекательная беседа с таксистом. Из этого разговора вы поймете кое-что очень важное. Прислушайтесь к мудрецу за рулем.

КОЗЕРОГ

Мнение к заклятому врагу изменится. Вас сблизит общее дело и вы поймете, что тот человек не так уж и плох. Это пошатнет вообще всю вашу картину мира.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи ведут двойную жизнь. Будьте осторожны – скоро обман раскроется и вы все потеряете. Лучше рассказать близким людям о том, что вы скрываете.

РЫБЫ

Ваша техника выйдет из строя. Придется потратить накопленную сумму на ремонт необходимых вещей.

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