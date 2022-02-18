Жители Ижевска могут принять участие в городском квесте и выиграть деньги

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20 марта в Ижевске пройдет городской квест «Адам вызывает». Любой желающий может собрать свою дружную команду и принять участие в уникальной игре. Задача – выполнять интересные задания на скорость. О мероприятии сообщил организатор – радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+).

«Участники будут получать задания на сайте: в зашифрованной форме будет указан какой-либо объект или локация в Ижевске. Задача команды – как можно быстрее понять, о каком месте идет речь, и добраться до него, найти код или выполнить задание. Всего будет около десяти этапов», – уточнили в организационном комитете.

Для комфортного прохождения этапов участникам стоит взять с собой устройство с доступом в интернет (телефон, планшет), фонарик, блокнот и ручку. Заранее узнайте прогноз погоды и оденьтесь в удобную одежду.

Победители получат главный приз – 20 000 рублей! Других участников ждут призы от организаторов. Подробнее о квесте вы узнаете по ссылке.

Организатор – ООО «Ижевские технологии». Подробности об организаторе акции, призах, месте и времени их получения – на сайте adam2022.ru. 16+

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