Погода в Ижевске на 20 февраля: продолжительный снег и до 0 °С

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Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается продолжительный снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Температура воздуха днем составит около 0 °С. Ветер южный 9-14 м/с.
Ночью столбик термометра опустится от -3 до -5 °С и небольшой снег.
На дорогах заносы и снежные накаты.
Хорошего вам дня!
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