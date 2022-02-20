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Общество20 февраля 2022 4:50

Погода в Ижевске на 20 февраля: продолжительный снег и до 0 °С

Рассказываем о погоде на день
Шутова Ирина
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается продолжительный снег. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Температура воздуха днем составит около 0 °С. Ветер южный 9-14 м/с.

Ночью столбик термометра опустится от -3 до -5 °С и небольшой снег.

На дорогах заносы и снежные накаты.

Хорошего вам дня!

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