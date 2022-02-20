Коронавирус в Удмуртии 20 февраля: 121 госпитализировано и 2 980 заболело

Фото: архив

По состоянию на утро 20 февраля в Удмуртии зафиксировано 2 980 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В числе заболевших 468 детей до 14 лет, 526 граждан старше 65 лет.В ковид-центры госпитализировано 121 человек.

1022 человека за минувшие сутки выздоровели.

К сожалению, 13 пациентов скончались. Мужчинам было 34, 55, 55, 66, 66, 69, 70, 83, 83, 86 лет. Женщинам 67, 82, 83 года.

Всего на 20 февраля в Удмуртии зарегистрировали 135 391 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 96 269 человек выздоровели. 3 663 летальных случая.

В настоящее время 33 320 человека с легким течением заболевания лечится амбулаторно. 1 096 пациента ковид-центра находятся в состоянии средней тяжести. 279 человек – в тяжелом состоянии. На ИВЛ сейчас 69 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Общественную палату Удмуртии возглавила Светлана Малышева

Почему у жителей Ижевска выросли цифры в платежках за отопление

Жители Удмуртии смогут получить QR-код без вакцины