В Ижевске молодой парень пытался купить права и лишился 110 000 рублей

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В полицию обратился 22-летний ижевчанин. Он заявил о том, что у него похитили 110.000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Потерпевший рассказал сотрудникам органов, что в интернете увидел сообщение. В нем предлагалась помощь в получении водительских прав без обучения и сдачи экзаменов. Молодой человек, не задумываясь, позвонил на номер мошенников и договорился о цене за оказанную услугу.

Затем состоялась личная встреча, где были переданы деньги суммой 110 000 рублей.

Но в назначенный срок ижевчанин не получил права, а мошенник пропал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось задержать ранее судимого жителя Ижевска. 32-летний задержанный пояснил, что изготовлять поддельные права он не хотел и никакого отношения к Госавтоинспекции он не имеет.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

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