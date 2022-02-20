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Общество20 февраля 2022 10:25

Уборка снега и наледи в Ижевске находятся на особом контроле у прокуратуры города

Проверка добросовестной расчистки продолжается
Шутова Ирина
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Фото: архив

Фото: архив

По всему городу сотрудники прокуратуры проводят проверки по расчистке дорог, зданий и тротуаров от снега и льда. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В связи с погодными условиями от качества уборки снега зависит безопасность граждан.

В результате проверки специалисты обнаружили более 400 нарушений, связанных с уборкой снега и наледи. Также было выдано более 500 предупреждений о нарушении закона.

В настоящее время проверки продолжаются. Расчистка улиц города от наледи и снега находится на особом контроле у прокуратуры.

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