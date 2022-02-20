44-летняя женщина из Удмуртии ударила своего мужа ножом в спину из-за ревности

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В Сарапуле судом было рассмотрено уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Каракулинского района. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

В октябре 2021 года подсудимая, находясь в нетрезвом состоянии, заметила переписку своего мужа с другой женщиной в телефоне. Виновная устроила сцену ревности, в результате между супругами вспыхнула ссора. Обманутая женщина взяла нож и нанесла своему мужу удар в спину.

Суд избрал для подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком на 2 года, возложив дополнительные обязанности. Приговор был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств (состояние здоровья подсудимой, наличие у нее ребенка с инвалидностью).

Приговор в законную силу не вступил.

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