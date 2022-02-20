В Ижевске на перекрестке Ленина и 40 лет Победы произошла авария с участием скорой и легковушки

Фото: Анастасия Захарова

Сегодня, 20 февраля произошло ДТП на перекрестке улиц Ленина и 40 лет Победы в Ижевске. Как сообщает наш журналист, которая оказалась на месте аварии легковой автомобиль столкнулся со скорой.

Фото: Анастасия Захарова

Очевидец столкновения сообщил нам, что у машины скорой помощи была помята дверь. Легковушку отбросило к забору, водителя достали, он живой.

Очевидец добавил, что на месте работают специальные службы для устранения последствий ДТП.

Будьте внимательны, из-за происшествия движение на этом участке затруднено.

Фото: Анастасия Захарова

На данный момент подробности и причины ДТП уточняются.

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