19-летний железнодорожник погиб на станции Ижевск

Трагедия произошла 19 февраля около 05:20. Фото: psut.sledcom.ru

В Удмуртии выясняются причины гибели 19-летнего составителя поездов на железнодорожной станции Ижевск. Как сообщает пресс служба Приволжской транспортной прокуратуры, трагедия произошла 19 февраля около 05:20

«Травмирование работника железной дороги произошло в темное время суток. В назначенное время он не вышел на связь по радиостанции, после чего был обнаружен под одним из вагонов без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Удмуртская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводят проверки. На место происшествия выезжали следователь Уфимского СОТ Центрального МСУТ СК России, следственно-оперативная группа Ижевского ЛО МВД России на транспорте, заместитель Удмуртского транспортного прокурора.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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