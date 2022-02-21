58-летний мужчина пострадал в массовом ДТП на улице Удмуртской в Ижевске

Автомобили столкнулись напротив УдГУ. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 20 февраля, на улице Удмуртской в Ижевске произошла массовая дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 19:30 напротив УдГУ столкнулись три легковых автомобиля.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля LADA Granta при движении в сторону улицы Базисной не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилями Kia Rio под управлением 44-летней женщины и Hyundai под управлением 25-летнего молодого человека.

«В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Гранта» - 58-летний мужчина, получил травмы, доставлен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

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