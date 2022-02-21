Последние новости Ижевска на утро 21 февраля: найденное тело экс-замглавы МВД Удмуртии и 6 пострадавших в жестком ДТП

Ижевск. Архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 февраля, понедельник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет снежная и теплая погода.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедших выходных.

Жесткое ДТП с пострадавшими

Фото: УГИБДД по Удмуртии

20 февраля легковой автомобиль «Мазда» столкнулся с санитарным транспортом Республиканской детской клинической больницы. Пострадали 6 человек, включая 11-летнюю девочку.

Нашли тело экс-замглавы МВД Удмуртии

Водолазы нашли тело пропавшего бывшего замминистра внутренних дел Удмуртии и экс-замминистра юстиции РФ Владимира Ялунина.

Новый председатель Общественной палаты Удмуртии

Светлана Малышева. Фото: Общественная палата Удмуртии

Председателем Общественной палаты Удмуртии на ближайшие 3 года стала Светлана Малышева, директор зоопарка. Решение было принято 18 февраля на первом пленарном заседании палаты 6 состава.

Завершение Олимпиады

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершились. Российские спортсмены завоевали 32 медали - 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля

Подготовили для вас гороскоп на предстоящую неделю.

Возросшие цифры в платежках

Жители Ижевска стали получать платежки за квартиру, где сумма за отопление основательно выросла. «Комсомолка» рассказывает, почему так происходит.