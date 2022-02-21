Последние новости Ижевска на утро 21 февраля: найденное тело экс-замглавы МВД Удмуртии и 6 пострадавших в жестком ДТП

Ижевск. Архив редакции
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 февраля, понедельник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет снежная и теплая погода.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедших выходных.
Жесткое ДТП с пострадавшими
Фото: УГИБДД по Удмуртии
20 февраля легковой автомобиль «Мазда» столкнулся с санитарным транспортом Республиканской детской клинической больницы. Пострадали 6 человек, включая 11-летнюю девочку.
Нашли тело экс-замглавы МВД Удмуртии
Водолазы нашли тело пропавшего бывшего замминистра внутренних дел Удмуртии и экс-замминистра юстиции РФ Владимира Ялунина.
Новый председатель Общественной палаты Удмуртии
Светлана Малышева. Фото: Общественная палата Удмуртии
Председателем Общественной палаты Удмуртии на ближайшие 3 года стала Светлана Малышева, директор зоопарка. Решение было принято 18 февраля на первом пленарном заседании палаты 6 состава.
Завершение Олимпиады
Зимние Олимпийские игры в Пекине завершились. Российские спортсмены завоевали 32 медали - 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля
Подготовили для вас гороскоп на предстоящую неделю.
Возросшие цифры в платежках
Жители Ижевска стали получать платежки за квартиру, где сумма за отопление основательно выросла. «Комсомолка» рассказывает, почему так происходит.