Гороскоп на 22 февраля: Ракам стоит теплее одеваться, а Стрельцам – быть смелее и настойчивее

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ОВЕН

Непростой день. На личном фронте могут возникнуть проблемы. На работе ситуация чуть лучше, но также далека от идеальной.

ТЕЛЕЦ

Начальство поставит вас перед непростым выбором. Прислушайтесь к своей интуиции – сегодня она не врет.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вы склонны к нездоровой самокритике. Звезды рекомендуют чаще себя хвалить – тем более, действительно есть за что.

РАК

Одевайтесь теплее – высока вероятность простудиться. Также звезды рекомендуют поменьше рисковать.

ЛЕВ

День разделится надвое – первая его половина будет наполнена самыми разными событиями, а вторая пройдет тихо и спокойно. Звезды советуют не давать обещаний, - даже если вы уверены, что сможете их сдержать.

ДЕВА

Вами по-свински пользуются, а вы этого даже не замечаете. Оглянитесь вокруг и подумайте, подходит ли вам ваш нынешний круг общения.

ВЕСЫ

Сегодня вы запредельно удачливы – это касается всех сфер вашей жизни. Рано или поздно везение закончится, помните об этом.

СКОРПИОН

День совсем не подходит для серьезных трат и больших. Приберегите ваши денежки на черный день – звезды намекают, что он может наступить очень и очень скоро.

СТРЕЛЕЦ

Вы часто замираете в шаге от своей мечты, и сегодня именно такой день. Звезды советуют быть смелее и настойчивее.

КОЗЕРОГ

Высока вероятность, что вам разобьют сердце. Звезды настоятельно рекомендуют не раздувать из мухи слона и не судить о всех людях по одному злодею или злодейке

ВОДОЛЕЙ

Прекрасный день. Работа спорится, на личном фронте все спокойно, физическая активность зашкаливает. Постарайтесь выжать из этого максимум – такие дни бывают довольно редко.

РЫБЫ

Утро будет совсем безрадостным, однако кривая счастья на протяжении всего дня будет неумолимо ползти вверх. Не верьте обещаниям незнаомцев – вас обязательно попытаются обмануть.

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