Движение на участке улицы Тарасова в Ижевске сделают двусторонним

Проезжую часть расширят. Фото: izh.ru

В Ижевске в текущем году будут реконструировать 600-метровый участок улицы Тарасова от улицы 50 лет ВЛКСМ до улицы Школьной, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Здесь будет расширена проезжая часть. Благодаря этому автомобильное движение по улице Тарасова станет двусторонним», – говорится в сообщении.

Отмечается, что реконструкция данного участка станет частью региональной Адресной инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. На дорожные работы выделят около 45 миллионов рублей.

Напомним, об общественных слушаниях по планировке территории на данном участке сообщалось в конце мая прошлого года.

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