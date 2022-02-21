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Происшествия21 февраля 2022 14:51

В Ижевске иномарка сбила 4-летнего ребенка при движении задним ходом

Мальчик получил травмы
Дмитрий Коренев
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Авария произошла во дворе дома №64 по улице Лихвинцева. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Авария произошла во дворе дома №64 по улице Лихвинцева. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 20 февраля, около 12:45, во дворе дома №64 по улице Лихвинцева в Ижевске произошла дорожная авария с участием маленького ребенка. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 51-летний водитель Volkswagen Polo при движении задним ходом сбил 4-летнего мальчика.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП ребенок получил травмы», – говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция просит родителей не оставлять детей без присмотра вблизи проезжей части. При переходе дороги следует крепко держать ребенка за руку и не отпускать, пока вы не вступите на тротуар.

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