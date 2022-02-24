Уголовное дело возбуждено после обрушения крыши катка в Удмуртии

Обрушение крыши объекта произошло накануне, 23 февраля. Фото: СУ СКР по УР

В Удмуртии после обрушения крыши ледового катка в селе Якшур-Бодья возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (Халатность). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Напомним, обрушение крыши объекта, введенного в эксплуатацию в 2017 году, произошло накануне, 23 февраля. Никто не пострадал.

«В результате обрушения частично повреждено тентовое покрытие, металлические конструкции хоккейной коробки, система электроснабжения», - говорится в сообщении.

В рамках расследования будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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