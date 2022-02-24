321-й автобус в Ижевске начнет ходить до СХВ

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Автобусный маршрут №321 в Ижевске продлят до микрорайона Сельхозвыставка. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил зампредседателя Городской думы Ижевска Николай Швецов.

«Цель - улучшить транспортное сообщение между микрорайоном "Сельхозвыставка" и другими районами города, снизить время ожидания автобуса в утренние и вечерние часы "пик"», - написал он.

На текущий момент автобус останавливается у 1-й Республиканской клинической больницы.

Также Швецов отметил, что изначально запуск автобусов по новому маршруту планировался на конец прошлого года, однако «ввиду того, что маршрут пролегает не только по территории Ижевска, но и Завьяловского района, возникли задержки в вопросах документационного согласования».

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