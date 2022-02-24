В России предложили определять размер штрафа за нарушение ПДД в зависимости от параметров автомобиля

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Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил определять размер штрафа за нарушения правил дорожного движения с учетом габариты, укомплектованность и стоимость автомобиля. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение Крупника, которое он направил начальнику ГИБДД Михаила Черникова.

«Прошу вас, уважаемый Михаил Юрьевич, высказать позицию Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации относительно возможности внедрения градации и дифференциации размера штрафов за нарушение правил дорожного движения в зависимости от габаритов, укомплектованности и стоимости автомобиля», — говорится в тексте обращения.

В своем письме Крупник отметил, что чем более тяжелый и укомплектованный у владельца автомобиль, тем серьезнее могут быть последствия в случае ДТП. Он считает, что введением дифференцированных штрафов можно «вразумить лихачей» на больших машинах, которые уверены в своей неуязвимости.

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