Главврачи двух больниц в Ижевске получили прокурорские представления из-за очередей

Принятые Минздравом Удмуртии меры позволили уменьшить очереди. Фото: Сергей Грачев

В Ижевске прокуратура в ходе проверок выявила нарушения по части доступности оказания первичной медпомощи в двух больницах. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, проверки были организованы после появления в соцсетях сообщений о нехватке врачей.

«Установлены нарушения закона в сфере охраны здоровья граждан в учреждениях здравоохранения Индустриального и Устиновского районов г. Ижевска, касающихся сроков ожидания и оказания медицинской помощи больным с простудными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По результатам проверок главврачам двух ижевских больницы были вынесены прокурорские представления об устранении нарушений закона. Администрации медучреждений «незамедлительно приняли меры по исключению фактов длительного ожидания пациентами медицинской помощи».

В региональной прокуратуре напомнили, что по вопросам соблюдения прав граждан на охрану здоровья в период пандемии можно обратиться по телефону 60-73-15, либо в интернет-приемную ведомства.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что в январе-феврале текущего года нагрузка на медицинские организации первичного звена выросла более чем в 20 раз. В среднем на одного участкового врача-терапевта приходилось до 100 пациентов в день. Чтобы уменьшить нагрузку на медперсонал, к оказанию медпомощи дополнительно были привлечены 407 студентов Республиканского медицинского колледжа, 303 ординатора ИГМА, 327 студентов 4 и 5 курсов ИГМА.

Кроме того, был введен семидневный режим работы амбулаторного звена, временно приостановлено оказание плановой медпомощи и организована дистанционная выдача больничных листов.

«Принятые меры позволили уменьшить очереди на прием при оказании медицинской помощи в поликлиниках, повысить доступность и качество оказания помощи», - говорится в сообщении Минздрава.

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