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Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди предложил ограничить россиянам выдачу виз в Европейский Союз. Российский политолог Иван Мезюхо в беседе с RT назвал это предложение «визовым геноцидом».

«Европе надо было на протяжении всех восьми лет конфликта на Украине усмирять неонацистские аппетиты киевских властей. Вместо этого они, неизвестно в чём, обвиняли Российскую Федерацию», — сказал специалист.

По мнению эксперта, подобные предложения говорят о неспособности западных стран «понять происходящие события».

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