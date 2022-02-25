Удмуртия возьмет кредит в 5 миллиардов рублей для погашения долгов

На 1 января госдолг Удмуртии составлял 63 миллиарда рублей. Фото: Алена Селезнева

Сбербанк России предоставит Удмуртии кредит в размере 5 миллиардов рублей на погашение государственного долга, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на «Интерфакс».

«Состоялось пять аукционов на открытие республике кредитных линий, однако банк стал единственным участником. Комиссия по осуществлению закупок признала аукционы несостоявшимися», – пишет издание.

Республика заключит договор с единственным участником.

По состоянию на 1 января госдолг Удмуртии составлял 63 миллиарда рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Отдохнуть с детьми и выиграть 20 тысяч рублей: уникальный квест «Адам вызывает» пройдет в Ижевске

321-й автобус в Ижевске начнет ходить до СХВ

Главврачи двух больниц в Ижевске получили прокурорские представления из-за очередей