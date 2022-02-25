С шести улиц Ижевска будут вывозить снег 25 февраля

Фото: Константин Ившин

Дорожные службы Ижевска продолжают вывозить снег с городских улиц. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на 25 февраля запланирована уборка снега на 6 улицах.

Расчищать будут улицы Степную, Союзную, Голублева, Калининградскую, Революционную, а также переулок Спартаковский на участке от Фронтовой до Совхозной.

«Обращаем внимание автомобилистов, что освобождать проезды от машин дорожникам помогают сотрудники ГИБДД: экипаж госавтоинспекции связывается по телефону с автовладельцами и просит переставить транспортное средство, если оно мешает уборке», – говорится в сообщении.

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