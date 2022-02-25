18 жителей Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

Выздоровели 3 002 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Удмуртии попали в больницы 99 пациентов с COVID-19, выявлено 1 568 случаев инфекции. Об этом утром 25 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

«Проведено 4 004 теста на коронавирус, выявлено 1 568 новых случаев. В числе заболевших 236 детей до 14 лет, 506 граждан старше 65 лет.», — говорится в сообщении.

За сутки от ковида скончались 18 жителей региона (накануне — 8). Мужчинам было 62, 70, 70, 73, 82, 85, 87, 89, 94, 97 лет. Женщинам было 54, 80, 82, 82, 84, 85, 92, 95 лет.

Выздоровели 3 002 человека.

Всего с начала пандемии в Удмуртии заразился коронавирусом 145 331 человек. Выздоровели 105 987 пациентов. 3 738 человек скончались.

На текущий момент 27 382 человека лечатся на дому — они переносят болезнь в легкой форме. 1 092 пациента ковид стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 297 человек — в тяжелом состоянии, из них 66 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум первый компонент вакцины от коронавируса получили 691 509 жителей Удмуртии. Из них 544 356 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 118 496 человек. 119 353 человек ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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