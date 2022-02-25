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Общество25 февраля 2022 7:37

С 1 марта в Ижевске начнется запись в 2 новых детских сада

Садики на улице Берша и в поселке Машиностроителей должны открыться в сентябре
Дмитрий Коренев
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Здание на Берша рассчитано на 220 мест, садик в поселке Машиностроителей – на 150 мест. Фото: vk.com/olegbekmemetev

Здание на Берша рассчитано на 220 мест, садик в поселке Машиностроителей – на 150 мест. Фото: vk.com/olegbekmemetev

В Ижевске с 1 марта начинается запись в 2 новых детские сада в поселке Машиностроителей и на улице Берша. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» градоначальник Олег Бекмеметьев, они начнут работать уже в сентябре, после того как пройдут процедуру лицензирования.

«Для получения мест в детских садах необходимо обратиться в Управление образования в приемные дни – вторник, четверг и пятницу», – говорится в сообщении.

Напомним, оба объекта построены в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Здание на Берша рассчитано на 220 мест, садик в поселке Машиностроителей – на 150 мест.

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