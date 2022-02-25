Трамваи не идут по улице Карла Маркса в Ижевске

Фото: Наталья Зиятдинова
В Ижевске С 12:27 нет движения трамваев 1, 5, 9, 12 маршрутов на участке от Центра до трамвайного депо № 1 в обе стороны. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «ИжГЭТ».
Движение организовано следующим образом:
1-й маршрут:
- Сквер металлургов – улица К. Маркса - Центр;
- Улица Московская - трамвайное депо № 1;
5-й маршрут:
- Буммаш – улица Халтурина – улица Ленина - Центр;
- Улица Огнеупорная - трамвайное депо № 1;
9-й маршрут:
- Буммаш – улица Кирова – улица К. Маркса - Центр;
- Улица Московская - трамвайное депо № 1;
12-й маршрут:
- Улица Ворошилова – улица Ленина - Центр;
- Улица Московская - трамвайное депо № 1.
ОБНОВЛЕНО: движение открыто в 13:05 в обе стороны.
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