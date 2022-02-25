Трамваи не идут по улице Карла Маркса в Ижевске

Фото: Наталья Зиятдинова

В Ижевске С 12:27 нет движения трамваев 1, 5, 9, 12 маршрутов на участке от Центра до трамвайного депо № 1 в обе стороны. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «ИжГЭТ».

Движение организовано следующим образом:

1-й маршрут:

- Сквер металлургов – улица К. Маркса - Центр;

- Улица Московская - трамвайное депо № 1;

5-й маршрут:

- Буммаш – улица Халтурина – улица Ленина - Центр;

- Улица Огнеупорная - трамвайное депо № 1;

9-й маршрут:

- Буммаш – улица Кирова – улица К. Маркса - Центр;

- Улица Московская - трамвайное депо № 1;

12-й маршрут:

- Улица Ворошилова – улица Ленина - Центр;

- Улица Московская - трамвайное депо № 1.

ОБНОВЛЕНО: движение открыто в 13:05 в обе стороны.

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