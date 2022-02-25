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Недвижимость25 февраля 2022 10:41

Выбоины на дорогах начали устранять в Ижевске

Для этого используют литой асфальтобетон
Дмитрий Коренев
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Для устранения выбоин дорожные службы начали использовать асфальтобетон. Фото: Олег Бекмеметьев

Для устранения выбоин дорожные службы начали использовать асфальтобетон. Фото: Олег Бекмеметьев

Из-за резких перепадов температур на дорогах Ижевска стали образовываться ямы и выбоины. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» городской глава Олег Бекмеметьев, для их устранения дорожные службы начали использовать асфальтобетон.

«Это временная мера для обеспечения безопасности дорожного движения в межсезонье. Пока подрядчики применяют рециклеры для приготовления смеси. За ночную смену удается отрабатывать до 50 квадратных метров дорожного полотна», – написал он.

Прошлой ночью дорожники работали на Славянском шоссе, проезде Копровый и улицах Баранова и Телегина.

В начале марта ожидается запуск асфальтового завода. Это позволит нарастить темпы аварийного ремонта.

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