Газ загорелся во дворе дома по улице Школьной в Ижевске

Сейчас газовые службы проводят ремонтные работы. Фото: ГУ МЧС по УР

Сегодня, 25 февраля, около 13:47 во дворе дома № 49 на улице Школьной произошло возгорание газа. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, прибывшим на место спасателям удалось сбить пламя.

«Сейчас газовые службы проводят ремонтные работы», – говорится в сообщении.

Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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