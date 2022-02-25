Гендиректора коммерческой организации в Ижевске осудят за уклонение от налогов

По версии следствия, женщина сокрыла от налоговой более 8 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Генерального директора одной из коммерческих организаций в Ижевске обвиняют в сокрытии денежных средств от налогов и взносов (часть 1 статьи 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Следствием установлено, что 2018-2019 годах женщина направила в адрес контрагентов письма с просьбой перечислить деньги на счета третьих лиц в счет погашения задолженности организации перед ними. Таким образом денежные средства прошли мимо расчетного счета ее организации, с которого должны были взыскать недоимки по налогам и страховым взносам.

«При этом директор достоверно знала об имеющейся задолженности по налогам и сборам. В результате преступных действий обвиняемой произведено перечисление денежных средств в адрес третьих лиц в общей сумме более 8 млн. рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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