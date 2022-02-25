Движение транспорта ограничат на улицах Ижевска в связи с велопробегом 26 февраля

Ограничения будут действовать один час. Фото: Амир Закиров

Завтра, 26 февраля, с 13:30 до 14:30 на ряде улиц Ижевска будет ограничено движение транспорта. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с проведением «Ежегодного зимнего велопробега».

«Будет ограничено движение транспортных средств от пересечения пер. Северный с ул. Пушкинской до пересечения ул. Кирова с ул. Песочная при движении по ул. Кирова, от пересечения ул. Кирова с ул. Песочная до пересечения ул. Песочная с ул. Береговая, от пересечения ул. Песочная до ул. Береговая при движении по ул. Береговая до строения 8б по ул. Кирова», – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение на указанных участках будет открываться по мере прохождения велоколонны.

Водителей просят выбирать пути объезда.

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