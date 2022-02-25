Финал футбольной Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж

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Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести финал сезона Лиги чемпионов 2021-22 из Санкт-Петербурга в Париж, сообщает RT. Это связано с обострением ситуации на Украине.

Руководитель оргкомитета Алексей Сорокин выразил сожаление по этому поводу, заявив, что Россия неукоснительно соблюдала все гарантии и требования. По его словам, в проект было вовлечено большое количество людей.

Мы были готовы подарить и гостям, и россиянам большой футбольный праздник. Жаль, что этого не случится», — заявил Сорокин.

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