Кота, просидевшего на дереве два дня, спасли в Сарапуле

За два дня котик замерз. Фото: /vk.com/pssur

В Сарапуле выручили котика, который два дня провел на дереве. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Сначала животное пытался спасти местный житель: приманивал, звал… Но в ответ тот только жалобно мяукал. Тогда вызвали спасателей.

«Мы спустили с дерева продрогшего кота, его забрала женщина - соседка хозяйки животного», — рассказал Юрий Талаев, начальник поисково-спасательного подразделения.

Оказалось, что владелица котика уехала. До ее возвращения питомец останется у соседки.

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