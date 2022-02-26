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Дом. Семья26 февраля 2022 6:28

Кота, просидевшего на дереве два дня, спасли в Сарапуле

Его хозяйка в отъезде
Анастасия Захарова
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За два дня котик замерз. Фото: /vk.com/pssur

За два дня котик замерз. Фото: /vk.com/pssur

В Сарапуле выручили котика, который два дня провел на дереве. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Сначала животное пытался спасти местный житель: приманивал, звал… Но в ответ тот только жалобно мяукал. Тогда вызвали спасателей.

«Мы спустили с дерева продрогшего кота, его забрала женщина - соседка хозяйки животного», — рассказал Юрий Талаев, начальник поисково-спасательного подразделения.

Оказалось, что владелица котика уехала. До ее возвращения питомец останется у соседки.

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