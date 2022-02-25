Мраморную крошку начали применять на тротуарах Ижевска

Считается, что мраморная крошка более экологически безопасна. Фото: izh.ru

На некоторых тротуарах Ижевска для борьбы с наледью на тротуарах в качестве эксперимента начали использовать мраморную крошку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, мраморную крошку вместо соли и реагентов применили на участке улицы Пушкинской от улицы Кирова до улицы Советской.

«Мраморная крошка обладает несколькими преимуществами – ее можно использовать повторно, а еще она более экологически безопасна. По сравнению с солью она не плавит снег, а создает шероховатую поверхность. Это обеспечивает лучшее сцепление с дорожным полотном», – говорится в сообщении.

Напомним, этой зимой мраморную крошку использовали на Центральной площади столицы Удмуртии.

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