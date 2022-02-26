Движение около одного из домов на ул. Ворошилова временно ограничат в Ижевске

Ограничения продлятся с 28 февраля по 4 марта Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Движение по межквартальному проезду у дома на ул. Ворошилова, 67 ограничат в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба города.

Дорогу перекроют с 8:00 28 февраля до начала дня 4 марта.

Неудобства связаны с тем, что дом №67 присоединят к наружным сетям холодного водоснабжения.

Напомним, 26 февраля из-за велопробега также нельзя проехать по некоторым улицам.

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