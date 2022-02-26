Депутат Госдумы от Удмуртии поддержал индексацию пенсий военным пенсионерам

Пенсии повысят для военных пенсионеров на 8,6% Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев поддержал индексацию пенсий военным пенсионерам. Об этом сообщает RT (18+).

«С пенсией военных пенсионеров особая ситуация. Она стоит в зависимости от денежного довольствия военнослужащим», — прокомментировал Исаев.

Он напомнил, что по мнению президента страны, пенсии должны увеличиваться больше, чем инфляция. Ранее Владимир Путин подписал указ об индексации выплат на 8,6% для военных пенсионеров.

По словам Исаева, пенсии в целом увеличиваются при принятии бюджета Пенсионного фонда.

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