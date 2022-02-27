+2 °C и мокрый снег ожидаются в Ижевске 27 февраля

В городе ожидается мокрый снег. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии, днем 27 февраля в Ижевске ожидается мокрый снег. Температура воздуха составит 0, +2 °С.

«В дневные часы интенсивность осадков начнет постепенно понижаться», – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 3-8 м/c. На дорогах снежный накат.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем ожидается около 0 °С и дождь со снегом. Атмосферное давление составит 759-762 мм ртутного столба (с повышением в течение дня). Влажность 96-93% (с понижением в течение дня). Магнитное поле спокойное.

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