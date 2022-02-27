В Удмуртии за сутки госпитализировали 133 человека с коронавирусом

12 человек скончались. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в больницы Удмуртии попали 133 пациента с COVID-19, выявлено 1 452 случая инфекции. Об этом утром 27 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

«Проведено 6 534 теста на коронавирус, выявлено 1 452 новых случая. В числе заболевших 274 ребенка до 14 лет, 372 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

За сутки от ковида скончались 12 жителей региона (накануне — 18). Мужчинам было 67, 76, 77, 82, 82, 87 лет. Женщинам - 69, 69, 73, 82, 82, 93 года.

Выздоровел 3 121 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 148 354 лабораторно подтвержденных случаев инфекции. Выздоровели 114 177 пациентов. 3 768 человек скончались.

На текущий момент 24 925 человека лечатся на дому — они переносят болезнь в легкой форме. 1 072 пациента ковид стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 277 человек — в тяжелом состоянии, из них 61 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум первый компонент вакцины от коронавируса получил 691 630 житель Удмуртии. Из них 544 684 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 118 509 человек. 119 940 человек ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

+2 °C и мокрый снег ожидаются в Ижевске 27 февраля

Суд за сексуальное насилие над девочкой и гибель 19-летнего железнодорожника: криминальные новости Ижевска за неделю

Жителя Удмуртии осудили за убийство сожительницы, купившей дорогую обувь