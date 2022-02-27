Более 600 тысяч рублей похитили у жителя Ижевска под предлогом заработка на инвестициях

В течение нескольких дней ижевчанин переводил называемые «куратором» денежные суммы на специальный счет. Фото: архив КП в Ижевске

51-летний житель Ижевска потерял более полумиллиона рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

В начале февраля мужчина нашел в интернете объявление о возможности заработка в инвестиционной компании. Спустя некоторое время с ним связался незнакомец, назвал свою фамилию и сообщил, что он будет куратором в вопросах инвестирования. В течение нескольких дней ижевчанин переводил называемые «куратором» денежные суммы на специальный счет в надежде в дальнейшем извлечь из этого прибыль.

Всего мужчина успел перевести мошенникам 660 000 рублей.

«При попытке вывода денежных средств, обнаружил, что его «личные кабинеты» на сайте оказались заблокированными. Поняв, что денежные средства вернуть не сможет, мужчина обратился в полицию», — говорится в сообщении ведомства.

МВД России по Ижевску настоятельно рекомендует гражданам не участвовать в торгах на биржах, не имея специальных знаний и навыков. Перед вложением средств, их переводом на неизвестные счета следует посоветоваться со специалистами, собрать информацию о данной фирме или бирже.

Жертвам аналогичных преступлений необходимо обратиться по телефону 02 (с больного 102) или в ближайший отдел полиции.

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