Жителей Ижевска предупредили о вывозе снега с 15 улиц в ближайшую ночь

Фото: Дмитрий Селезнев
В ночь с 27 на 28 февраля дорожные службы будут вывозить снег с 15 улиц Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации
В ближайшую ночь будет проводиться расчистка следующих улиц:
- улица Лихвинцева от улицы Тельмана до улицы Удмуртской;
- улица Красногеройская от улицы Тельмана до улицы Удмуртской;
- улица Магистральная от улицы Партизанской до улицы К. Маркса;
- улица К. Маркса от улицы Краснопосельской до улицы Магистральной;
- улица Саратовская от переулка Ижевского до улицы Саратовской, 13а;
- улица Голублева от дома №97 к улице Новоажимова;
- улица Калининградская от улицы Московской до улицы Фурманова;
- улица Фурманова от улицы Калининградской до улицы Новгородской;
- улица Телегина;
- улица Союзная;
- улица Автозаводская;
- улица Петрова;
- проспект Дерябина;
- улица Южная;
- улица Свободы.
«Освобождать проезды от машин дорожникам помогают сотрудники ГИБДД: экипаж госавтоинспекции связывается по телефону с автовладельцами и просит переставить транспортное средство, если оно мешает уборке», – напомнили в городской администрации.
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