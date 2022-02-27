Жителей Ижевска предупредили о вывозе снега с 15 улиц в ближайшую ночь

Фото: Дмитрий Селезнев

В ночь с 27 на 28 февраля дорожные службы будут вывозить снег с 15 улиц Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

В ближайшую ночь будет проводиться расчистка следующих улиц:

- улица Лихвинцева от улицы Тельмана до улицы Удмуртской;

- улица Красногеройская от улицы Тельмана до улицы Удмуртской;

- улица Магистральная от улицы Партизанской до улицы К. Маркса;

- улица К. Маркса от улицы Краснопосельской до улицы Магистральной;

- улица Саратовская от переулка Ижевского до улицы Саратовской, 13а;

- улица Голублева от дома №97 к улице Новоажимова;

- улица Калининградская от улицы Московской до улицы Фурманова;

- улица Фурманова от улицы Калининградской до улицы Новгородской;

- улица Телегина;

- улица Союзная;

- улица Автозаводская;

- улица Петрова;

- проспект Дерябина;

- улица Южная;

- улица Свободы.

«Освобождать проезды от машин дорожникам помогают сотрудники ГИБДД: экипаж госавтоинспекции связывается по телефону с автовладельцами и просит переставить транспортное средство, если оно мешает уборке», – напомнили в городской администрации.

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